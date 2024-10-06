Федеральную трассу «Иртыш» расширят до шести полос, но не везде

«Сибуправтодор» продолжает развивать федеральные дороги в Новосибирской области. Перспективы реализации крупных инфраструктурных проектов обсудили начальник ведомства Игорь Толстых и руководство региона. Речь идет о строительствк Восточного обхода Новосибирска, где завершают работы на протяжении 10,7 километров, а на остальном протяжении I этапа строительство ведут по графику.
«Готов к реализации еще один масштабный проект — реконструкция трассы Р-254 “Иртыш” с 1422-го по 1442-й километр на подъезде к Новосибирску», — сообщил Толстых.
После реконструкции двадцатикилометровый участок из третьей технической категории перейдет в первую — проезжую часть расширят с двух до 4−6 полос и разделят встречные транспортные потоки. Также планируется строительство четырех транспортных развязок (они будут двухуровневые) и семи мостовых сооружений (80-метровый мост через реку Чик, шесть путепроводов и один надземный пешеходный переход).
«Увеличить пропускную способность других федеральных дорог в границах Новосибирской области планируем путем капитального ремонта с устройством четырех полос движения вместо существующих двух», — пояснил глава «Сибуправтодора».
Уже готовы к реализации проекты двух объектов капремонта: с 41-го по 61-й километр трассы Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе, с 51-го по 62-й километры трассы Р-256 «Чуйский тракт» в Искитимском. По остальным участкам Чуйского тракта — от Искитимского района до границы с Алтайским краем — проектная документация еще в разработке.