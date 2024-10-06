Федеральную трассу «Иртыш» расширят до шести полос, но не везде

После реконструкции двадцатикилометровый участок из третьей технической категории перейдет в первую — проезжую часть расширят с двух до 4−6 полос и разделят встречные транспортные потоки. Также планируется строительство четырех транспортных развязок (они будут двухуровневые) и семи мостовых сооружений (80-метровый мост через реку Чик, шесть путепроводов и один надземный пешеходный переход).