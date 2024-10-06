В Башкирии на АЗС «Башнефти» повысились цены на бензин.
Цена на топливо марки АИ-92 стоит 51,80 рублей (+0.29%), Аи-92+ — 52,90 рублей (+0.28%), АИ-95 — 55,30 рублей (+0.18%).
Стоимость дизельного топлива остаётся на прежнем уровне — 63,85 рубля.
В Башкирии выросли цены на бензин.
В Башкирии на АЗС «Башнефти» повысились цены на бензин.
Цена на топливо марки АИ-92 стоит 51,80 рублей (+0.29%), Аи-92+ — 52,90 рублей (+0.28%), АИ-95 — 55,30 рублей (+0.18%).
Стоимость дизельного топлива остаётся на прежнем уровне — 63,85 рубля.