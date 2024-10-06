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В Башкирии выросли цены на бензин

В Башкирии выросли цены на бензин.

В Башкирии на АЗС «Башнефти» повысились цены на бензин.

Цена на топливо марки АИ-92 стоит 51,80 рублей (+0.29%), Аи-92+ — 52,90 рублей (+0.28%), АИ-95 — 55,30 рублей (+0.18%).

Стоимость дизельного топлива остаётся на прежнем уровне — 63,85 рубля.

топливо