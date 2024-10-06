Требования к сотовым операторам хотят ужесточить в Казахстане

«Города растут, поэтому мобильным операторам надо успевать. Мы сейчас также немного ужесточаем требования по минимальному порогу, который они должны давать по сотовому интернету. Сейчас мы как раз поднимаем минимальный порог на базовых станциях 5G с 10 мегабит в секунду до 50 мегабит. Дальше будем проводить анализ регуляторного воздействия, чтобы для 4G тоже ужесточать и также выстраиваем план, чтобы был отход от 3G в сторону 4G и 5G», — резюмировал глава МЦРИАП.