Владельцы красноярской компании, где погибли старатели, разбогатели

Трагические события произошли в 2019 году, когда на реке Сейба прорвало дамбы, что привело к гибели 20 рабочих и экологическому ущербу в размере 363,5 млн рублей. Ковальков оказался непосредственно ответственным за катастрофу и был приговорен к 4 годам колонии-поселения в феврале 2024 года, в то время как другие участники получили менее 3,5 лет.