Владельцы красноярской компании, где погибли старатели, разбогатели

На это обратило внимание издание «Проспект Мира».
Алексей Гурьянов и его семья, с активами в 4,1 млрд рублей и доходом 11,2 млрд, за три года поднялись с 17-го на 6-е место среди богатейших жителей Красноярска. Его партнер Максим Ковальков также попал в топ-100, заняв 49-е место с активами 952 млн рублей.
Трагические события произошли в 2019 году, когда на реке Сейба прорвало дамбы, что привело к гибели 20 рабочих и экологическому ущербу в размере 363,5 млн рублей. Ковальков оказался непосредственно ответственным за катастрофу и был приговорен к 4 годам колонии-поселения в феврале 2024 года, в то время как другие участники получили менее 3,5 лет.
Несмотря на судебные разбирательства, прокуратура сообщает, что «Сисим» продолжает нарушать правила охраны труда и экологические нормы. Сброс отработанных вод в реку и отсутствие рекультивации запрещенных участков свидетельствуют о продолжающихся проблемах.
Согласно данным сервиса «Спарк», за 2023 год доходы компании составили 3,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 78 млн рублей.