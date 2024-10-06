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Скандально известная доставка суши обжаловала решение антимонопольщиков

УФАС обязал «Ёбидоёби» убрать рекламные баннеры.

Источник: Freepik

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по иску скандально известной сети доставки суши и роллов «Ёбидоеби» к УФАС. Информация была опубликована на сайте суда.

Ранее антимонопольщики обязали компанию убрать рекламные баннеры с текстом. Специалисты ведомства приняли такое решение из-за непристойного контекста. nsk.bfm.ru/news/30904

Но владельца сети такое решение не устроило. Он заявил, что фактически рекламой признано название ресторана «Ёбидоёби», которое и было размещено на вывеске. И утверждал, что никаких бранных слов и непристойных выражений в тексте рекламы нет.

Решение УФАС компания оспорила в Арбитражном суде. В итоге судья отменил 100-тысячный штраф, но настоял на смене рекламных баннеров.

ФАС