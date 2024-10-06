Путь «Летучей рыбы». Крупнейший контейнеровоз прошёл из Петербурга в Китай

Это на 15 дней быстрее, чем традиционный путь через Суэцкий канал. К тому же вышедшее из Северной столицы судно в несколько раз больше, чем грузовые суда, ранее ходившие по тому же маршруту.
Можно ли говорить, что Северный морской путь станет приоритетным для торговли Китая с Россией и Европой?
Тонны грузов.
Многие эксперты уже назвали прибытие «Летучей рыбы» настоящим прорывом — выйдя из Петербурга, контейнеровоз типа Panamax, двигаясь вдоль арктического побережья, через Берингов пролив дошёл до Китая. На этот путь ушло всего 3 недели, что на 15 дней меньше, чем традиционный путь из Китая в Европу через Суэцкий канал. И это в обычное время, когда грузовые суда здесь не попадают под обстрелы йеменских хуситов. Сейчас же многие компании и вовсе предпочитают плавать вокруг Африки — расходы на логистику растут, и на таком фоне Северный морской путь (СМП) оказывается не только безопаснее и быстрее, но и существенно дешевле. Ранее по СМП уже проходили суда средней грузоподъёмности, но «Летучая рыба» поставила рекорд — через арктические воды прошёл корабль длиной в 293 метра (фактически 3 футбольных поля) и вместимостью в 4900 стандартных корабельных контейнера (в каждый из которых может влезать более 20 тонн груза). Кстати, в пути судно встретилось с другим идущим навстречу контейнеровозом, что стало первым подобным случаем в Арктике. Встреча произошла ночью в 850 морских милях от Северного полюса.
Всего же в 2024 году по СМП планируется совершить порядка 20 транзитных рейсов — в основном из России в порты Китая.
Это, безусловно, важное событие, которое создаёт новые возможности для доставки северным путём грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона на Север и Северо-Запад РФ, а также в перспективе и в Северную Европу, считают эксперты. И в то же время говорить, что именно СМП станет главным логистическим маршрутом, пока не приходится.
Ограниченное время.
Дело в том, что преодоление такого расстояния за 3 с небольшим недели возможно лишь примерно 4 месяца в году — с июня по сентябрь. Около двух третей года перевозчикам грузов требуются услуги ледокольного флота. Это и удорожает перевозку, и удлиняет время доставки, которое тратится на взлом ледового покрытия.
«Несмотря на расширение ледокольного флота России, сделать конкурентную среду в этой области практически невозможно. В силу и высокого порога входа на этот рынок, и пока крайне ограниченного объёма рынка. А потому расходы на услуги ледоколов могут быть весьма значительными, что будет сказываться в пользу выбора маршрута доставки привычным (западным) путём для большинства компаний-перевозчиков. Однако в условиях ограничений пропускной способности Суэцкого канала, маршрут доставки через СМП должен быть востребованным в обозримой перспективе», — считает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Артём Голубев.
При этом, по его мнению, у России всё равно нет иного варианта, кроме как продолжать работу по созданию инфраструктуры Северного морского пути. Это — стратегическое направление развития, которое к тому же в среднесрочной перспективе может стать коммерчески успешным.
«Мы же вкладываемся в производство гражданской авиации. Хотя это заведомо убыточный проект. А из СМП в перспективе 20−30 лет вполне можно будет извлечь и коммерческую составляющую, если к этому подключатся страны Азии и Европы».
Мнение эксперта: «Льда станет меньше».
Директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров:
«Глобальное потепление — это давно уже не просто научные предположения, а реальность, которая так или иначе наблюдается во всех уголках планеты. Средняя толщина ледяного покрова в приполюсном районе Арктики с 1990-х годов уменьшилась в два раза. Однако мы уверены, что, вопреки многим суждениям, к середине XXI века лёд в Арктике останется. Есть много скепсиса об экономической целесообразности развития этого маршрута. Конечно, иллюзий в этом вопросе быть не должно. Однако уже очевидно, что проект запустят, процессы будут шлифоваться. Возможно, не сразу, но механизм прохода по трассе будет отработан до автоматизма. Мы сможем выдерживать необходимую коммерческую скорость — около 10 узлов. Со временем будет создана нужная инфраструктура, все процессы будут отлажены, маршрут станет привычным и во многом изменит мировую логистическую цепочку. Это глобальный и долгосрочный проект».