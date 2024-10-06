Путь «Летучей рыбы». Крупнейший контейнеровоз прошёл из Петербурга в Китай

Многие эксперты уже назвали прибытие «Летучей рыбы» настоящим прорывом — выйдя из Петербурга, контейнеровоз типа Panamax, двигаясь вдоль арктического побережья, через Берингов пролив дошёл до Китая. На этот путь ушло всего 3 недели, что на 15 дней меньше, чем традиционный путь из Китая в Европу через Суэцкий канал. И это в обычное время, когда грузовые суда здесь не попадают под обстрелы йеменских хуситов. Сейчас же многие компании и вовсе предпочитают плавать вокруг Африки — расходы на логистику растут, и на таком фоне Северный морской путь (СМП) оказывается не только безопаснее и быстрее, но и существенно дешевле. Ранее по СМП уже проходили суда средней грузоподъёмности, но «Летучая рыба» поставила рекорд — через арктические воды прошёл корабль длиной в 293 метра (фактически 3 футбольных поля) и вместимостью в 4900 стандартных корабельных контейнера (в каждый из которых может влезать более 20 тонн груза). Кстати, в пути судно встретилось с другим идущим навстречу контейнеровозом, что стало первым подобным случаем в Арктике. Встреча произошла ночью в 850 морских милях от Северного полюса.