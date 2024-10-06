Интернетом в Казахстане не охвачены 350 «белых пятен» — Минцифры

«Мы сейчас немного ужесточаем требования по минимальному порогу, которые они должны давать по сотовому интернету. Сейчас мы как раз-таки поднимаем с 10 мегабит в секунду до 50 мегабит в секунду минимальный порог на базовой станции 5G».