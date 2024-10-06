Интернетом в Казахстане не охвачены 350 «белых пятен» — Минцифры

АСТАНА, 6 окт — Sputnik. Минцифры Казахстана обнаружило по республике 350 «белых пятен», в которых нет качественного интернета, признался глава ведомства.
«Мы недавно провели замеры, определили “белые пятна” по стране. Сегодня 350 “белых пятен” в Казахстане», — констатировал Жаслан Мадиев.
У ведомства есть конкретный план, как изменить ситуацию, подчеркнул он.
Операторам сотовой связи в Казахстане хотят продлить налоговые льготы.
С одной стороны, мобильным операторам, отметил глава Минцифры, «надо поспевать» за ростом городов и других населенных пунктов, в которых появляются новые здания и районы.
«Мы сейчас немного ужесточаем требования по минимальному порогу, которые они должны давать по сотовому интернету. Сейчас мы как раз-таки поднимаем с 10 мегабит в секунду до 50 мегабит в секунду минимальный порог на базовой станции 5G».
Дальше по плану Минцифры — проанализировать, как работают действующие меры ведомства, чтобы дополнительно ужесточить требования и к формату 4G, а также обеспечить отказ от формата 3G, отметил он.
Цифровую карту телекоммуникаций для граждан будут внедрять в Казахстане.
С другой стороны, Минцифры договорилось с комитетом национальной безопасности о том, чтобы ставить базовые станции сотовой связи на административных зданиях — «там, где не обрабатывается секретная информация».
«Мы с министерством здравоохранения провели переговоры, чтобы, чтобы была возможность увеличить уровень радиосигнала на базовых станциях», — отметил он.
А еще по договоренности с властями регионов Минцифры планирует ставить на дорогах республики антенно-мачтовые сооружения, чтобы потом на них могли мобильные операторы ставить базовые станции, продолжил Мадиев.