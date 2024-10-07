Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро на 7 октября после выходных

В Национальном банке обнародовали курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 7 октября 2024 года, понедельник. Так, курс евро, курс доллара и курс российского рубля понизились после выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 7 октября, Нацбанк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2524 белорусского рубля, 1 евро — 3,5867 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4581 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 4 октября, в субботу, 5 октября, и в воскресенье, 6 октября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля понижены.
В целом, валютные значения на 4 октября, пятницу, скорректированы на следующие суммы: курс 1 доллара США потерял 0,0117 белрубля, 1 евро снижен на 0,0163 белрубля, а 100 российских рублей стали легче в валютной корзине на 0,0026 белрубля.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал поощрять белорусов, которые строят себе жилье на селе.
Еще Нацбанк Беларуси озвучил курс доллара и курс евро на 6 октября.