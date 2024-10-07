Себестоимость производства свинины стала выше в Новосибирской области

В Новосибирской области увеличилась себестоимость производства свинины на 10,7%. Так, 1 центнер вырос до 9 693 рублей. Данные по прошлому году привёл «РБК Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.
Отмечается, что увеличение себестоимости связано с ростом затрат. По данным портала, с начала 2024-го объём производства свинины вырос на 104% (в сравнении с 2023-м).
В настоящее время показатель произведённого мяса равен 41,1 тысячи тонн — прогноз Минсельхоза равен 63,2 тонны, отметили в онлайн-издании.
Также, указано, что за последние 4 года ценник на свинину поднялся на 152%. К этому привело повышение уровня издержек производства.