Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Себестоимость производства свинины стала выше в Новосибирской области

Так, 1 центнер увеличился до 9 693 рублей (на 10,7%).

Источник: AP 2023

В Новосибирской области увеличилась себестоимость производства свинины на 10,7%. Так, 1 центнер вырос до 9 693 рублей. Данные по прошлому году привёл «РБК Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

Отмечается, что увеличение себестоимости связано с ростом затрат. По данным портала, с начала 2024-го объём производства свинины вырос на 104% (в сравнении с 2023-м).

В настоящее время показатель произведённого мяса равен 41,1 тысячи тонн — прогноз Минсельхоза равен 63,2 тонны, отметили в онлайн-издании.

Также, указано, что за последние 4 года ценник на свинину поднялся на 152%. К этому привело повышение уровня издержек производства.