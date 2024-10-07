На автомобильной дороге Иркутск — Большое Голоустное восстановят поврежденный участок

«Улица Кирова — это продолжение региональной дороги, которая в этом году стала дорогой местного значения, и она полностью доходит до конца поселка. На участке выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия, тротуаров и освещения. На следующий год запланированы работы по приведению в нормативное состояние улицы Береговой, она соединяет дороги сети с берегом Байкала, который является объектом притяжения туристов. Также будут выполнены работы по асфальтированию, обустройству тротуаров и освещения. В следующем году начинаются работы по дороге в сторону Пади Семениха, где находится популярное у туристов Сухое озеро, работы будут проводить в 2025—2026 годах. На 2027 год запланированы работы на улице Байкальская поселка Большое Голоустное», — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Виктор Цишковский.