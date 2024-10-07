На автомобильной дороге Иркутск — Большое Голоустное восстановят поврежденный участок

Там восстанавливают участок с 46 по 58 километр. Он пришел в неудовлетворительное состояние после реконструкции, проведенной в 2018 году. На ней образовались колейность, дефекты основания земляного полотна, разрушение асфальтобетонного покрытия, системы отвода воды с дороги. Организация, которая проводила работы, отказывается выполнять гарантийные обязательства, поэтому сейчас восстановлением участка занялось ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автодорог Иркутской области».
На отдельных участках дороги специалисты приступили к устранению просадок и замене слабых и пучинистых грунтов. Работы выполнены на площади более четырех тысяч квадратных метров. На их проведение направили почти 30 млн рублей. В следующем дорожно-строительном сезоне на участках заменят асфальтобетонное покрытие, сообщает пресс-служба областного Правительства.
«Есть гарантийные обязательства, компания должна нести ответственность за то, что разрушение произошло до истечения гарантийного срока. Но компания отказывается, мы в судебном порядке доказываем свою правоту, но приняли решение дополнительно профинансировать восстановление дорожного полотна. В этом районе много карьеров, и груженые большегрузы наносят вред дорожному покрытию. Считаем, необходимо предусмотреть, чтобы загрузка была по минимальной норме, возможно, установить системы видеоконтроля и при отгрузке, и вдоль дорожного полотна», — прокомментировал Игорь Кобзев.
В селе Большое Голоустное Игорь Кобзев осмотрел улицу Кирова. Ее ремонтируют по программе «Транспортный каркас Иркутской области». На это из областного бюджета выделили 30 млн рублей. На участке протяженностью около 900 метров сделали тротуары, заменили асфальтобетонное покрытие, восстановили недостающее освещение, нанесли разметку, установили дорожные знаки.
«Улица Кирова — это продолжение региональной дороги, которая в этом году стала дорогой местного значения, и она полностью доходит до конца поселка. На участке выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия, тротуаров и освещения. На следующий год запланированы работы по приведению в нормативное состояние улицы Береговой, она соединяет дороги сети с берегом Байкала, который является объектом притяжения туристов. Также будут выполнены работы по асфальтированию, обустройству тротуаров и освещения. В следующем году начинаются работы по дороге в сторону Пади Семениха, где находится популярное у туристов Сухое озеро, работы будут проводить в 2025—2026 годах. На 2027 год запланированы работы на улице Байкальская поселка Большое Голоустное», — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Виктор Цишковский.