В Челябинске зафиксировали снижение цен на вторичное жилье

Одно из исследований на рынке недвижимости показало, что Челябинск вошел в четверку российских мегаполисов, в которых цены на вторичное жилье пошли вниз.
Анализ рынка провели специалисты компании «Этажи». По словам ее руководителя Ильдара Хусаинова, которые цитируют «Известия», по итогам сентября в четырех российских городах-миллионниках вторичное жилье стало дешевле. В список вместе с Челябинском попали Пермь, Санкт-Петербург и Волгоград.
Средняя цена квадратного метра в Челябинске за последний месяц ушла вниз на 0,5%. Ровно на столько же отступила в цене питерская «вторичка». В Перми глубина падения составила 0,7%, а в Волгограде — 0,3%.