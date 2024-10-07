В Омске общественный транспорт сократился на 164 единицы

«В Омске оптимизация городского транспорта идет полным ходом. В мэрии рассказали, что дублирующие маршруты убирают, таким образом в 2024 году плановый выпуск транспортных средств малого класса с 860 сократился до 742 единиц, на 118 автобусов», — пояснили в мэрии.
В администрации уточнили, что кроме автобусов малого класса исчезли и автобусы среднего класса. Сокращение планового выпуска произошло с 417 до 371 единицы, то есть на 46 автобусов.
Таким образом общее число сократившегося транспорта составило 164 единицы.
«ФедералПресс» ранее публиковал материал о том, как проходит оптимизация и модернизация общественного транспорта в разных городах Сибири.