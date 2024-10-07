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На стройку трассы между Москвой и Екатеринбургом выделено еще 9 млрд рублей

Решение о выделении денег на продление трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга принято правительством.

Источник: Комсомольская правда

Проект продления федеральной трассы М-12 «Восток», который соединит Москву с Екатеринбургом через Казань, получил дополнительно девять миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации подписал его председатель Михаил Мишустин.

— На опережающее строительство и реконструкцию четырех участков автодорог, необходимых для продления трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга, выделено девять миллиардов рублей, — сообщает пресс-служба правительства.

Предполагается, что участок федеральной трассы будет запущен до конца 2024 года. Субсидия пойдет на реконструкцию двух дорожных участков и строительство обходов Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане, а также населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии.