На стройку трассы между Москвой и Екатеринбургом выделено еще 9 млрд рублей

Предполагается, что участок федеральной трассы будет запущен до конца 2024 года. Субсидия пойдет на реконструкцию двух дорожных участков и строительство обходов Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане, а также населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии.