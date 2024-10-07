Крымский экспорт: кому и что мы продаем

«Страны СНГ, Китай, Ближний Восток, Северная Африка — это основные контрагенты. И сегодня достаточно активно наши предприниматели — в том числе самостоятельно, что заслуживает уважения, — осваивают рынки Латинской Америки. У нас очень смелые люди и предприимчивые. И если они хотят в Бразилию, значит, поедут и будут там продавать, и вряд ли их что-то остановит», — рассказала Слуцкая.