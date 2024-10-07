Для начинающих предпринимателей в Хабаровском крае продлили налоговые каникулы

Налоговые каникулы — срок, в течение которого можно применять нулевые налоговые ставки. Предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения, налоговые каникулы дают право не уплачивать налог и авансовые платежи в течение двух лет, начиная с года регистрации ИП (налоговая ставка — 0%). Нулевая ставка будет действовать до 1 января 2027 года. Минимальный налог они также не платят. А предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения (ПСН), не нужно оплачивать первые два патента (максимальный срок действия патента — 1 год). При этом надо соблюдать принцип непрерывности ПСН: между сроком действия первого и второго патента не должно быть перерыва.