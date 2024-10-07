Олбани
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для начинающих предпринимателей в Хабаровском крае продлили налоговые каникулы

До 1 января 2027 года для применяющих УСН ставка по налогу составит 0%

Источник: AmurMedia

Как и в последние девять лет в Хабаровском крае в 2025—2026 годах продолжат действовать налоговые каникулы для начинающих индивидуальных предпринимателей, работающих в ключевых отраслях экономики региона. Такое решение было принято правительством края на основании полученных полномочий. Поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает ИА AmurMedia.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, в августе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» № 259-ФЗ. Закон продлевает полномочия субъектов РФ устанавливать налоговые каникулы для начинающих предпринимателей.

Налоговые каникулы — срок, в течение которого можно применять нулевые налоговые ставки. Предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения, налоговые каникулы дают право не уплачивать налог и авансовые платежи в течение двух лет, начиная с года регистрации ИП (налоговая ставка — 0%). Нулевая ставка будет действовать до 1 января 2027 года. Минимальный налог они также не платят. А предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения (ПСН), не нужно оплачивать первые два патента (максимальный срок действия патента — 1 год). При этом надо соблюдать принцип непрерывности ПСН: между сроком действия первого и второго патента не должно быть перерыва.

— Нулевая налоговая ставка установлена для индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН и занятых в приоритетных для экономики края видах деятельности. В краевом перечне 16 таких видов деятельности, среди которых: производство машин и оборудования, пищевых продуктов, одежды, текстильных изделий, услуги парикмахерских и салонов красоты и др. Список видов деятельности по патентной системе — более обширный: в нем 26 наименований, — рассказали в министерстве экономического развития края.

В ведомстве также напомнили: чтобы уйти на налоговые каникулы, предпринимателю не требуется уведомлять налоговую службу. Законом вообще не предусмотрена никакая специальная процедура. Единственное, что надо знать и строго соблюдать, — это условия предоставления налоговых каникул, установленные Законом Хабаровского края «О региональных налогах и налоговых выплатах в Хабаровском крае» от 10.11.2005 № 308.

В 2023 году налоговыми каникулами в Хабаровском крае воспользовались 119 начинающих предпринимателя. Объем налоговых льгот составил более 26,5 млн рублей. В целом их объем в 2023 году превысил 160,7 млн рублей. А воспользовались налоговыми преференциями 1 095 налогоплательщиков.

налоги