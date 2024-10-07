Для начинающих предпринимателей в Хабаровском крае продлили налоговые каникулы

Как и в последние девять лет в Хабаровском крае в 2025—2026 годах продолжат действовать налоговые каникулы для начинающих индивидуальных предпринимателей, работающих в ключевых отраслях экономики региона. Такое решение было принято правительством края на основании полученных полномочий. Поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает ИА AmurMedia.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, в августе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» № 259-ФЗ. Закон продлевает полномочия субъектов РФ устанавливать налоговые каникулы для начинающих предпринимателей.
Налоговые каникулы — срок, в течение которого можно применять нулевые налоговые ставки. Предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения, налоговые каникулы дают право не уплачивать налог и авансовые платежи в течение двух лет, начиная с года регистрации ИП (налоговая ставка — 0%). Нулевая ставка будет действовать до 1 января 2027 года. Минимальный налог они также не платят. А предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения (ПСН), не нужно оплачивать первые два патента (максимальный срок действия патента — 1 год). При этом надо соблюдать принцип непрерывности ПСН: между сроком действия первого и второго патента не должно быть перерыва.
— Нулевая налоговая ставка установлена для индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН и занятых в приоритетных для экономики края видах деятельности. В краевом перечне 16 таких видов деятельности, среди которых: производство машин и оборудования, пищевых продуктов, одежды, текстильных изделий, услуги парикмахерских и салонов красоты и др. Список видов деятельности по патентной системе — более обширный: в нем 26 наименований, — рассказали в министерстве экономического развития края.
В 2023 году налоговыми каникулами в Хабаровском крае воспользовались 119 начинающих предпринимателя. Объем налоговых льгот составил более 26,5 млн рублей. В целом их объем в 2023 году превысил 160,7 млн рублей. А воспользовались налоговыми преференциями 1 095 налогоплательщиков.