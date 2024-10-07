В Перми отреставрируют здание «Горного хрусталя»

Разработкой документации на реставрацию занималось ООО «Приориет-Проект» по заказу собственника здания ООО «СБК Трейд», принадлежащего Максиму и Артему Блиновым. Это одно из первых зданий в Перми, построенных в стилистике «конструктивизма». «Фабрику-кухню» возвели в 1929—1932 годах на территории соцгородка «Рабочий поселок». Строение является объектом культурного наследия и носит наименование «Фабрика-кухня». Раньше это было крупное механизированное предприятие общественного питания с законченным циклом производства от первичной обработки сырья до приготовления пищи. В 1968—1971 год объект модернизировали. В настоящее время здание работает как торгово-развлекательный центр.