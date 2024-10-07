В Перми отреставрируют здание «Горного хрусталя»

Научно-проектная документация получила положительное заключение историко-культурной экспертизы, отмечается в документе на сайте госинспекции по охране объектов культурного наследия. Работы проведут на южном фасаде здания.
Разработкой документации на реставрацию занималось ООО «Приориет-Проект» по заказу собственника здания ООО «СБК Трейд», принадлежащего Максиму и Артему Блиновым. Это одно из первых зданий в Перми, построенных в стилистике «конструктивизма». «Фабрику-кухню» возвели в 1929—1932 годах на территории соцгородка «Рабочий поселок». Строение является объектом культурного наследия и носит наименование «Фабрика-кухня». Раньше это было крупное механизированное предприятие общественного питания с законченным циклом производства от первичной обработки сырья до приготовления пищи. В 1968—1971 год объект модернизировали. В настоящее время здание работает как торгово-развлекательный центр.
Во время реставрации фасад «Горного хрусталя» очистят от штукатурки, стены — от керамогранитной плитки, биопоражений зеленой водоросли. Необходимо будет обработать цокольную часть от биологических поражений, заделать ненужные отверстия в стенах, оштукатурить фасад, наружные оконные откосы и выполнить иные работы. Точной информации о первоначальном цвете фасадов не сохранилось, поэтому для окраски стены и элементов здания предлагается использовать ранее широко применяемый серый цвет.
Раньше здание «Горного хрусталя» являлось одним из крупнейших активов продуктовой сети «Виват», обанкротившейся несколько лет назад. Тогда в здании работали ночные клубы, ресторан и караоке-бар, которые потом закрылись. Сейчас якорным арендатором здания является продуктовый магазин сети «Пятерочка». В 2021 году объект недвижимости приобрела «БТ Групп».