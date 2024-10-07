В Челябинской области цена на бензин марки АИ-92 самая низкая в России

Отмечается, что цена на бензин марки АИ-95 на Южном Урале также одна из самых низких в стране — 55 рублей 19 копеек. Дешевле только в Курганской области (54,70), Алтайском крае (54,76) и Томской области (54 рубля 84 копейки за литр).