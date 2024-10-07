Единороссы проверили ход строительства поликлиники в селе Лазо

«Обеспечить 100% доступность первичного звена здравоохранения — приоритетное направление народной программы “Единой России”. Объект очень важный, поэтому за ходом работ следят не только представители администрации, но и общественники. Видно, что работа кипит. Надеюсь, подрядная организация не будет сбавлять активные темпы строительства и выполнит все работы качественно и своевременно», — отметил Юрий Мосальский.