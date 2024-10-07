Единороссы проверили ход строительства поликлиники в селе Лазо

Секретарь местного отделения партии, глава Лазовского муниципального округа Юрий Мосальский посетил строящуюся поликлиннику в селе Лазо, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».
«Обеспечить 100% доступность первичного звена здравоохранения — приоритетное направление народной программы “Единой России”. Объект очень важный, поэтому за ходом работ следят не только представители администрации, но и общественники. Видно, что работа кипит. Надеюсь, подрядная организация не будет сбавлять активные темпы строительства и выполнит все работы качественно и своевременно», — отметил Юрий Мосальский.
Поликлиника в Лазо строится по федеральной программе модернизации первичного звена и по региональной госпрограмме «Развитие здравоохранения Приморского края». На эти цели направлено 124 млн рублей из федерального бюджета.
Новое здание поликлиники заменит старое, износ которого составляет более 80%. Объект рассчитан на 150 посещений в смену. С учетом дневного стационара больница удовлетворит медицинские потребности 12,7 тысячи жителей отдалённого района.