В Перми поднимут налоги на дорогие земельные участки и недвижимость

В Перми могут вырасти налоги на земельные участки и объекты недвижимости стоимостью более 300 миллионов рублей. Администрация Перми планирует со следующего года постепенно повышать ставку земельного налога. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».
Ставку на те объекты, чья стоимость выше 300 миллионов рублей, будут постепенно повышать — с 2,0% до 2,5%. В 2026 году планируется, что ставка дорастет до 2,1%, в 2027 — до 2,2%, в 2029 — до 2,3%, в 2030 — до 2,4%, а в 2031 — до 2,5%.
В пресс-службе мэрии Перми подтвердили, что городские власти рассматривают вопрос о необходимости изменения налоговых ставок по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.
Проект повышения ставки по налогу на имущество организаций для объектов недвижимости с кадастровой стоимостью более 300 миллионов рублей был принят депутатами в первом чтении в сентябре этого года.