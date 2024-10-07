В Перми поднимут налоги на дорогие земельные участки и недвижимость

Ставку на те объекты, чья стоимость выше 300 миллионов рублей, будут постепенно повышать — с 2,0% до 2,5%. В 2026 году планируется, что ставка дорастет до 2,1%, в 2027 — до 2,2%, в 2029 — до 2,3%, в 2030 — до 2,4%, а в 2031 — до 2,5%.