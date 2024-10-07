Хабаровчане смогут решить проблему первоначального взноса на покупку жилья

Проблема первоначального взноса на покупку или строительство жилья предлагается решить с помощью жилищно- накопительных вкладов. Соответствующий закон депутаты Госдумы намерены принять уже в этом году, а весной 2025 года он вступит в силу. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Минувшей весной Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает создание нового сберегательного инструмента — жилищных вкладов, еще одной возможности накопить на собственное жилье, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Российскую газету». Они будут открываться на основании договора жилищных сбережений: банк будет принимать взносы клиента, начислять на них проценты и в конце направлять на покупку жилья или финансирование участия вкладчика в долевом или индивидуальном жилищном строительстве. Вклад при этом является долгосрочным, то есть открывается на срок более года. Проценты начисляются ежегодно либо в момент целевого использования средств.
Такие вклады семьи смогут использовать для накопления средств, чтобы сделать первоначальный взнос по ипотеке. Анатолий Аксаков также уточнил, что размер ставок по жилищно-накопительным вкладам сейчас обсуждается.
Не исключено, что по таким вкладам будет действовать повышенное страховое покрытие, что добавит доверие заемщиков к новой возможности копить на жилье. Как уже сообщалось, страховое покрытие по жилищным вкладам составит до 10 млн рублей.
В то же время руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко в разговоре с РГ отметил, что основным препятствием на пути доступности жилья является рост цен, все остальные инструменты покупки и накопления, по его мнению, вторичны.