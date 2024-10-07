Хабаровчане смогут решить проблему первоначального взноса на покупку жилья

Минувшей весной Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает создание нового сберегательного инструмента — жилищных вкладов, еще одной возможности накопить на собственное жилье, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Российскую газету». Они будут открываться на основании договора жилищных сбережений: банк будет принимать взносы клиента, начислять на них проценты и в конце направлять на покупку жилья или финансирование участия вкладчика в долевом или индивидуальном жилищном строительстве. Вклад при этом является долгосрочным, то есть открывается на срок более года. Проценты начисляются ежегодно либо в момент целевого использования средств.