В Волгоградской области ищут 760 врачей

Наибольшее число сотрудников выбрали для работы больницы Среднеахтубинского (11), Калачевского (11), Палласовского (9) и Камышинского районов (5). Среди трудоустроенных врачей — инфекционисты, онкологи, педиатры, отоларингологи, терапевты, неврологи, рентгенологи и др. Востребованные специалисты получили единовременные выплаты от 500 тыс. до 1,5 млн руб. Всего до конца декабря в сельские медучреждения планируется принять 99 врачей и 48 специалистов со средним медобразованием. В целом, за время действия «земских» программ в них приняли участие 1425 медиков.