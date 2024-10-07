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Проезд в общественном транспорте Челябинска подорожает с 15 октября

Стоимость проезда по карте в челябинском транспорте поднимется до 37 рублей.

Источник: Челябинский общественный транспорт / Telegram

В Челябинске впервые за год с небольшим «обновляют билетное меню». Так министерство дорожного хозяйства и транспорта области называет очередное повышение стоимости проезда в городском транспорте — автобусах, трамваях и троллейбусах. С 15 октября цена поездки повысится от 3 до 8 рублей — в зависимости от способа оплаты.

Проезд при оплате по банковской карте будет вместо 29 рублей стоить 37. Поездка за наличные, которая и ранее была самой дорогой — 35 рублей — подорожает до 43. Проезд по транспортной карте с 28 рублей подорожает до 34. Проиндексируют и льготный проезд, но всего на три рубля — с 14 до 17. По-прежнему выгоднее всего, в пересчете на одну поездку, будет пользоваться месячным проездным, стоимость которого, впрочем, тоже вырастет — до 1450 рублей.

Изменятся цены и на пригородных маршрутах: до 48 рублей по транспортной и банковской картам и до 48 рублей — наличными и по пересадочному билету.

Индексацию с повышением в Миндортрансе объясняют дефицитом кадров: на транспорте не хватает водителей. Чтобы поднять им зарплаты и сделать условия труда более привлекательными, необходимо дополнительное финансирование.

«Из-за нехватки водителей нарушается регулярность выполнения рейсов. В связи с чем необходим кардинальный пересмотр уровня заработной платы сотрудников транспортных предприятий, чтобы не остановить транспортное обслуживание населения».

поясняет заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

Еще одной причиной индексации называют значительный рост стоимости закупок и содержания подвижного состава городского транспорта. Новые троллейбусы, автобусы и трамваи, которые сегодня активно закупает Челябинск, становятся дороже, дорожают и запчасти к ним.

В министерстве добавили, что стоимость проезда в Челябинске до последнего времени сохранялась одной из самых низких среди городов-миллионников. В Екатеринбурге, например, проезд по банковской карте стоит 33 рубля, в Уфе — 35−41 (в зависимости от вида транспорта), в Перми — 37.