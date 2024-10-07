Проезд в общественном транспорте Челябинска подорожает с 15 октября

В Челябинске впервые за год с небольшим «обновляют билетное меню». Так министерство дорожного хозяйства и транспорта области называет очередное повышение стоимости проезда в городском транспорте — автобусах, трамваях и троллейбусах. С 15 октября цена поездки повысится от 3 до 8 рублей — в зависимости от способа оплаты.

Проезд при оплате по банковской карте будет вместо 29 рублей стоить 37. Поездка за наличные, которая и ранее была самой дорогой — 35 рублей — подорожает до 43. Проезд по транспортной карте с 28 рублей подорожает до 34. Проиндексируют и льготный проезд, но всего на три рубля — с 14 до 17. По-прежнему выгоднее всего, в пересчете на одну поездку, будет пользоваться месячным проездным, стоимость которого, впрочем, тоже вырастет — до 1450 рублей.