Проезд в общественном транспорте Челябинска подорожает с 15 октября

В Челябинске впервые за год с небольшим «обновляют билетное меню». Так министерство дорожного хозяйства и транспорта области называет очередное повышение стоимости проезда в городском транспорте — автобусах, трамваях и троллейбусах. С 15 октября цена поездки повысится от 3 до 8 рублей — в зависимости от способа оплаты.
Изменятся цены и на пригородных маршрутах: до 48 рублей по транспортной и банковской картам и до 48 рублей — наличными и по пересадочному билету.
Индексацию с повышением в Миндортрансе объясняют дефицитом кадров: на транспорте не хватает водителей. Чтобы поднять им зарплаты и сделать условия труда более привлекательными, необходимо дополнительное финансирование.
«Из-за нехватки водителей нарушается регулярность выполнения рейсов. В связи с чем необходим кардинальный пересмотр уровня заработной платы сотрудников транспортных предприятий, чтобы не остановить транспортное обслуживание населения».
Еще одной причиной индексации называют значительный рост стоимости закупок и содержания подвижного состава городского транспорта. Новые троллейбусы, автобусы и трамваи, которые сегодня активно закупает Челябинск, становятся дороже, дорожают и запчасти к ним.
В министерстве добавили, что стоимость проезда в Челябинске до последнего времени сохранялась одной из самых низких среди городов-миллионников. В Екатеринбурге, например, проезд по банковской карте стоит 33 рубля, в Уфе — 35−41 (в зависимости от вида транспорта), в Перми — 37.