«Работа горячая»: Магдеев представил нового руководителя УК «Центральный»

«Человек известный в городе. В последние годы работал в муниципальных учреждениях. Проявил себя с положительной стороны. Есть желание у него и у нас поработать в управляющей компании — это работа, связанная с нуждами и интересами людей. Это работа горячая: ежедневно делать всё, чтобы людям было комфортно, чтобы условия и проживание были хорошие».