В Иркутске обновили 14 участков дорог

По информации пресс-службы мэрии, готовы 14 объектов: Сеченова, Володарского, Пролетарская, Трудовая от Волжской до Иркутской 30-й Дивизии и от 4-й Советской до Пискунова, Горького, Старо-Кузьмихинская, Академическая от Костычева до Старо-Кузьмихинской, Маршала Конева, Литвинова, Чайковского, Байкальская от дома 265б до 291а и от Станиславского до Байкальского кольца, Спортивный переулок.
«В работе находится еще 12 участков, ремонт на шести из них закончен более чем на 90%: на 25-го Октября и Якоби обустраивают газоны, возле нового детсада в микрорайоне Нижняя Лисиха — тротуары. На Малой Розе и в 20-м Советском переулке устанавливают дорожные знаки. На самом протяженном в этом году участке — объездной Ново-Ленино — наносят дорожную разметку и выполняют монтаж кнопочных пешеходных светофоров», — пояснил начальник департамента дорожной деятельности и транспорта администрации Иркутска Сергей Яременко.
Обустройство остальных отрезков завершено больше чем наполовину. На Ленинградской, Байкальской от Советской до Тимирязева и от Ржанова до границы города асфальтируют проезжую часть, на Лермонтова, объездной Первомайского и Университетского, Байкальской от Лопатина до Советской демонтируют старое покрытие.
«Несмотря на то, что работы на большинстве объектов закончены, регулярно контролируем действующий ремонт, взаимодействуем с подрядными организациями. Напоминаем им о сроках, а также о штрафах, которые будут применены в случае срыва. В ближайшее время состоится приемка еще нескольких участков», — подчеркнул мэр Руслан Болотов.
Ремонт дорог в Иркутске проходит круглосуточно. Для наращивания темпов подрядчикам дано поручение увеличить количество людей и техники на площадках.