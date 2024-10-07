В Иркутске обновили 14 участков дорог

«В работе находится еще 12 участков, ремонт на шести из них закончен более чем на 90%: на 25-го Октября и Якоби обустраивают газоны, возле нового детсада в микрорайоне Нижняя Лисиха — тротуары. На Малой Розе и в 20-м Советском переулке устанавливают дорожные знаки. На самом протяженном в этом году участке — объездной Ново-Ленино — наносят дорожную разметку и выполняют монтаж кнопочных пешеходных светофоров», — пояснил начальник департамента дорожной деятельности и транспорта администрации Иркутска Сергей Яременко.