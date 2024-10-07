Свердловские СНТ задолжали «Спецавтобазе» больше 46 миллионов рублей

Отмечается, что людей, строящих дома для круглогодичного проживания, становится все больше. Из этого следует, что те, кто проживают в СНТ и коттеджных поселках без места накопления ТКО и их организованного вывоза, несут мусор на ближайшие контейнерные площадки и не платят за это.