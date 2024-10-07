Свердловские СНТ задолжали «Спецавтобазе» больше 46 миллионов рублей

Садовые товарищества в Восточном округе Свердловской области имеют задолженность по оплате вывоза мусора. Об этом сообщили в ЕМУП «Спецавтобаза».
— 638 садовых некоммерческих товариществ из 1 357 СНТ в Восточном округе региона уклоняются от оплаты услуги по вывозу ТКО. Из них 280 ни разу не платили за вывоз отходов и не имеют согласованных мест для накопления мусора, — рассказали в компании.
Общая сумма задолженностей СНТ превышает 46 миллионов рублей. Большая часть долга, а именно 22,5 миллиона рублей, приходится на садовые товарищества в Екатеринбурге. Среди других муниципалитетов-рекордсменов также оказались Сысертский городской округ и Верхняя Пышма.
Отмечается, что людей, строящих дома для круглогодичного проживания, становится все больше. Из этого следует, что те, кто проживают в СНТ и коттеджных поселках без места накопления ТКО и их организованного вывоза, несут мусор на ближайшие контейнерные площадки и не платят за это.