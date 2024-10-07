Международный строительный форум и выставку 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге посетили почти 35 тысяч человек

Выставка расположилась на площади 40 тыс. кв.м в первом и втором павильонах международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», в ней участвовали 610 компаний из 76 городов России, а также из Ирана, ОАЭ, Турции, Китая и Италии. Порядка 42% экспонентов представляли сферы производства и дистрибуция материалов, технологий и оборудования, 15,7% — дизайн интерьеров, 15,3% — девелопмент и архитектуру. В один из дней экспозицию осмотрели министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин и новый полпред президента в УрФО Артем Жога.