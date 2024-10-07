Международный строительный форум и выставку 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге посетили почти 35 тысяч человек

В Екатеринбурге завершил работу XI Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Его посетили 34 786 человек. Мероприятие впервые состоялось в рамках Международной строительной недели.
— Уверенно можно сказать, что Международная строительная неделя прошла успешно. В части 100+, по сравнению с прошлым годом, мы выросли почти на 10 тыс. посетителей. Это большой шаг вперед. В этом году мы впервые провели тест-драйв строительной техники, усилились по привычным направлениям и международной составляющей, — отметила руководитель рабочей группы по организации 100+ TechnoBuild Вера Белоус.
Выставка расположилась на площади 40 тыс. кв.м в первом и втором павильонах международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», в ней участвовали 610 компаний из 76 городов России, а также из Ирана, ОАЭ, Турции, Китая и Италии. Порядка 42% экспонентов представляли сферы производства и дистрибуция материалов, технологий и оборудования, 15,7% — дизайн интерьеров, 15,3% — девелопмент и архитектуру. В один из дней экспозицию осмотрели министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин и новый полпред президента в УрФО Артем Жога.
В первом павильоне застройщики продемонстрировали макеты и рендеры своих проектов, в том числе масштабный проект обновления Среднеуральска. Производители представили импортозамещающую продукцию, например, не имеющий аналогов керамзитоизвестковый блок, огнезащитные материалы и покрытия для инженерных коммуникаций, smart-стекла, светопрозрачные конструкции для многоэтажек и загородного жилья. Также свою продукцию продемонстрировали сразу несколько лифтовых компаний из России и Китая.
Во втором павильоне компании показали решения для цифровизации, проектирования и строительства, включая отечественное строительное программное обеспечение, интерактивные инструменты продаж, облачные платформы для управления строительством, а также объекты для благоустройства и дизайнерские интерьеры.
Перед входом в конгресс-центр расположились 60 единиц строительной техники. На отдельной площадке состоялся тест-драйв. Например, управлять 21-тонным гусеничным экскаватором попробовал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.
В деловой программе 100+ TechnoBuild состоялись 222 секции, на которых выступили 1 028 спикеров. Центральным событием стало пленарное заседание на тему «Строительство будущего». Застройщики и чиновники рассуждали о развитии агломераций и создании комфортной городской среды, делились своим видением развития строительного сектора. Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин подчеркнул, что в министерстве при формировании нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» учтут мнение профессионального сообщества.