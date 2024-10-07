Общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты в сентябре составил $845,4 млн, проданной — $1225,2 млн. В целом за январь — сентябрь текущего года продажа физлицами наличной и безналичной иностранной валюты превысила ее покупку на $1,26 млрд.
Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси в сентябре выступили в роли чистых покупателей иностранной валюты. Исходя из данных Национального банка предприятия купили валюты на $371,9 млн в эквиваленте больше, чем продали. Общий объем купленной юрлицами иностранной валюты в сентябре составил $2,929 млрд, проданной — $2,557 млрд.
За январь — сентябрь покупка юрлицами иностранной валюты превысила ее продажу на $1,92 млрд.
Физлица в Беларуси в сентябре продали на $379,8 млн валюты больше, чем купили
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сентябре физлица в Беларуси оставались чистыми продавцами иностранной валюты. По итогам месяца они продали на $379,8 млн больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.
Общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты в сентябре составил $845,4 млн, проданной — $1225,2 млн. В целом за январь — сентябрь текущего года продажа физлицами наличной и безналичной иностранной валюты превысила ее покупку на $1,26 млрд.