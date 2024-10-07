Около 944 млн рублей поступило в бюджет Краснодара от работы платных парковок

С января по сентябрь этого года за счет муниципальных парковок дорожный фонд краевой столицы пополнился на сумму около 944 млн рублей. Полученные средства направляют на модернизацию транспортной инфраструктуры города.
Жители и гости города могут оплатить парковку различными способами: через паркомат с помощью банковской карты, онлайн в мобильном приложении «Парковки Краснодара», в Сбербанк-онлайн при помощи QR-кода на паркомате, в ближайшем банкомате Сбербанка с помощью банковской карты, рассказали «НИА-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и Герои Труда Кубани имеют право на бессрочную льготную парковку. Многодетные семьи также могут воспользоваться этой привилегией, но только на 3 часа.