Новые авиарейсы из Сочи в Баку запустят с 28 октября

Новые прямые рейсы по маршруту Сочи — Баку — Сочи запустят с 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба сочинского аэропорта.
Полеты запланированы два раза в неделю на самолетах Airbus А320. Из Сочи в Баку вылеты будут осуществляться по понедельникам в 14:00 и четвергам в 15:00. В обратном направлении рейсы назначены на вторник в 02:25 и пятницу в 03:30. Время в пути составит около двух часов.
«Надеемся, что увеличение числа авиакомпаний на конкретном маршруте приведет к снижению стоимости билетов и увеличению пассажиропотока, что положительно отразится на развитии как самих авиакомпаний, так и аэропорта», — отметил управляющий директор аэропорта Сочи Алексей Комаров.
Таким образом, зимой из Сочи в столицу Азербайджана полеты будут осуществлять три авиакомпании.