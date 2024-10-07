Новые авиарейсы из Сочи в Баку запустят с 28 октября

Полеты запланированы два раза в неделю на самолетах Airbus А320. Из Сочи в Баку вылеты будут осуществляться по понедельникам в 14:00 и четвергам в 15:00. В обратном направлении рейсы назначены на вторник в 02:25 и пятницу в 03:30. Время в пути составит около двух часов.