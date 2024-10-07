Архитектор Олег Шапиро: «Самаре необходим мастер-план»

Wowhaus проектно занимается созданием туристической инфраструктуры в Ингушетии, Чечне, Дагестане, на Камчатке, Алтае и в Тобольске. Однако в стране есть гигантские пустые территории. Возможно, это неплохо, потому что пустота — это главная роскошь современного мира. В России есть огромное количество красивейших природных мест, в них бывает нелегко добраться, но в некоторых из них уже есть гостиницы и другие объекты вполне современного уровня комфорта, и их становится больше. Страна узнаёт себя, и это очень хорошо.