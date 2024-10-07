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В Пермском крае кафе закрыли на два месяца за нарушения санитарных норм

В шаурмичной обнаружили насекомых и немаркированные продукты.

Источник: Аргументы и факты

Кафе с шаурмой в Пермском крае закрыли на два месяца за нарушение санитарных норм, сообщает ГУФССП региона.

Нарушения в работе общепита были обнаружены в кафе «Шаурма Doner 59» в Кудымкаре. Роспотребнадзор провёл в заведении внеплановую проверку и выявил нарушения, которые могут создать угрозу для здоровья и жизни людей. В частности, специалисты обнаружили, что в кафе отсутствовал холодильник, сырьё не было промаркировано, а в самом заведении нашли насекомых и сотрудников без медицинских книжек. Как оказалось, в закусочной даже не были оборудованы туалеты для посетителей.

Материалы проверки были направлены ведомством в суд.

«Разбирая заявление представителей надзорного органа, судом было учтено, что выявленные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Ответчику назначено наказание в виде административного приостановления деятельности кафе на 60 суток», — рассказывает ГУФССП Пермского края.

Судебные приставы опечатали кафе и предупредили владельца заведения о том, что за нарушение требований могут последовать штрафные санкции.

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