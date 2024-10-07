В Пермском крае кафе закрыли на два месяца за нарушения санитарных норм

Нарушения в работе общепита были обнаружены в кафе «Шаурма Doner 59» в Кудымкаре. Роспотребнадзор провёл в заведении внеплановую проверку и выявил нарушения, которые могут создать угрозу для здоровья и жизни людей. В частности, специалисты обнаружили, что в кафе отсутствовал холодильник, сырьё не было промаркировано, а в самом заведении нашли насекомых и сотрудников без медицинских книжек. Как оказалось, в закусочной даже не были оборудованы туалеты для посетителей.