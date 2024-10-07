В Москве начали включать отопление

Сначала отопление включат в социальных учреждениях, параллельно с этим — в жилых домах и офисных зданиях. Затем тепло подадут на предприятия торговли и промышленности. Заммэра отметил, что все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. По его словам, всего к подаче тепла подготовили 74 тыс. объектов, включая более 34 тыс. многоквартирных домов.