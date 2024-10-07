Улицу Иркутскую в Волгограде расширяют до трех полос

В Волгограде все лето продолжается масштабная реконструкция на улице Иркутской. После того, как коммунальщики заменили 600 метров тепломагистрали, пришло время дорожных работ. Двухполосную улицу расширяют до трех полос, рядом строят новые тротуары для пешеходов. А на перекрестке с улицей Циолковского строят новую круговую развязку, сообщает мэрия Волгограда.
Сейчас рабочие делают дорожное основание на новой, третьей полосе. Шире станет проезжая часть по направлению от Волги к улице Рабоче-Крестьянской. Одна полоса будет для поворота налево, другая — для движения прямо, направо и налево. По направлению к Волге по-прежнему будет одна полоса для движения. Это решение власти приняли, чтобы увеличить пропускную способность дороги.
— После продления Нулевой продольной магистрали в сторону Ворошиловского района улица Иркутская обеспечит связь c Рабоче-Крестьянской. Обновление улицы Иркутской предусматривает переустройство существующего Т-образного перекрестка с улицей Циолковского на один из наиболее безопасных вариантов развязки — круговой, — рассказали в мэрии.
Две старые полосы дорожники отфрезеровали, чтобы позже уложить два слоя асфальта уже по ширине всей проезжей части. Дорожное покрытие будет из устойчивого щебеночно-мастичного асфальтобетона, который, по наблюдениям властей, наиболее подходит для капризного волгоградского климата с частыми перепадами температур зимой. Вдоль дороги поставили новые бордюры.
На улице после переустройства появятся парковочные карманы для удобства автомобилистов. Повезло и пешеходам — у них появились новые тротуары, пешеходная зона после окончания ремонта преобразится: власти установят новые лавочки и урны, высадят деревья, уложат газон, поставят детский игровой комплекс и оборудуют площадку для занятий спортом.