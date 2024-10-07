Улицу Иркутскую в Волгограде расширяют до трех полос

Сейчас рабочие делают дорожное основание на новой, третьей полосе. Шире станет проезжая часть по направлению от Волги к улице Рабоче-Крестьянской. Одна полоса будет для поворота налево, другая — для движения прямо, направо и налево. По направлению к Волге по-прежнему будет одна полоса для движения. Это решение власти приняли, чтобы увеличить пропускную способность дороги.