Средняя зарплата врачей из Волгоградской области составила 78 тысяч рублей

В Волгоградской области врачи в среднем зарабатывали 78 тысяч рублей в месяц. В целом по России этот показатель составил 93 800 рублей. Больше всех получают медики в Сахалинской области (151 900 рублей), Чеченской Республике (150 000 рублей) и Республике Саха (135 100 рублей).
В Волгоградской области сейчас требуются больше 760 врачей. Больше всего вакансий открыли медучреждения Москвы (15,6% от всех предложений по России). Всего в стране требуются около 75 тысяч специалистов такого профиля, подсчитали специалисты портала hh.ru.
В регионе зафиксировали дефицит медиков — на одну вакансию приходится лишь 1,3 резюме. При нормальном состоянии рынка показатель составляет от 4 до 8. Москва стала одним из немногих субъектов РФ, где наблюдается умеренная конкуренция (4,2 резюме).