Средняя зарплата врачей из Волгоградской области составила 78 тысяч рублей

В Волгоградской области сейчас требуются больше 760 врачей. Больше всего вакансий открыли медучреждения Москвы (15,6% от всех предложений по России). Всего в стране требуются около 75 тысяч специалистов такого профиля, подсчитали специалисты портала hh.ru.