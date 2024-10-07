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В Беларуси с нового года может вырасти налог на первую квартиру

Согласно проекту изменений в Налоговый кодекс, с 1 января 2025 года в Беларуси могут повыситься ставки налога на первую квартиру. Проект был опубликован на Национальном правовом портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

С нового года более чем на 5% может вырасти цена на квадратный метр недвижимости для расчета соответствующего налога.

Отмечается, что налог зависит от площади квартиры и высчитывается по ставке 0,1% от стоимости 1 кв.м. Этот показатель в свою очередь зависит от региона. Так, ожидаемо, наибольшая стоимость — в столице.

Если изменения будут приняты, то в Минске размер расчетной стоимости квадратного метра может увеличиться до Br1020 (с Br968).

налоги
недвижимость