В Беларуси с нового года может вырасти налог на первую квартиру

С нового года более чем на 5% может вырасти цена на квадратный метр недвижимости для расчета соответствующего налога.



Отмечается, что налог зависит от площади квартиры и высчитывается по ставке 0,1% от стоимости 1 кв.м. Этот показатель в свою очередь зависит от региона. Так, ожидаемо, наибольшая стоимость — в столице.



Если изменения будут приняты, то в Минске размер расчетной стоимости квадратного метра может увеличиться до Br1020 (с Br968).