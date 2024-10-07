С нового года более чем на 5% может вырасти цена на квадратный метр недвижимости для расчета соответствующего налога.
Отмечается, что налог зависит от площади квартиры и высчитывается по ставке 0,1% от стоимости 1 кв.м. Этот показатель в свою очередь зависит от региона. Так, ожидаемо, наибольшая стоимость — в столице.
Если изменения будут приняты, то в Минске размер расчетной стоимости квадратного метра может увеличиться до Br1020 (с Br968).
В Беларуси с нового года может вырасти налог на первую квартиру
Согласно проекту изменений в Налоговый кодекс, с 1 января 2025 года в Беларуси могут повыситься ставки налога на первую квартиру. Проект был опубликован на Национальном правовом портале, сообщает БЕЛТА.
С нового года более чем на 5% может вырасти цена на квадратный метр недвижимости для расчета соответствующего налога.