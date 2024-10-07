Казахстан готов увеличить экспорт зерновых в Китай до 3 млн тонн

На заседании рассмотрели региональность поставок казахстанских зерновых в Китай. По итогам девяти месяцев на 75% выросли объемы транспортировки зерна в крытых вагонах и на 5% — в зерновозах. Снизились на 26% поставки в контейнерах. Это обусловлено тем, что основной объем зерна в крытых вагонах и зерновозах доставляется через станции Хоргос и Алашанькоу в бондовую зону СУАР, где нет пошлин, для переработки и дальнейшей отправки готового продукта. Таким образом, казахстанская пшеница обеспечивает в основном приграничные и центральные провинции Китая. Для поставок вглубь КНР действует пошлина в 65%, и по тем маршрутам зерно идет в основном в контейнерах. При этом ячмень и другие кормовые культуры экспортируются по всему Китаю, в соответствии с потребностями крупных заготовительных компаний.