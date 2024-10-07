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В Ростовской области строят новые индустриальные парки

Ростовская область, 7 октября 2024. DON24.RU. Новые индустриальные парки строят по всей Ростовской области. Об этом сообщается на сайте Правительства Ростовской области. Индустриальные парки — центр развития промышленности и привлечения инвестиций в регионе.

В текущий момент ведется подготовительная работа по строительству объектов инфраструктуры парка «Петровский», благоустраиваются территории Азовского индустриального парка. В Аксайском парке строят производственные помещения, заключили договор техприсоединения.

В Ростове готова инфраструктура индустриального парка «ГПЗ», специалисты работают над пакетом документов для включения в реестр российского Минпромторга. «ГПЗ», наряду с «Ростметсплавом», — часть межрегионального кластера «Подшипник». Также федеральные министерства подтверждают документацию на технопарк «Донской».

«Министерство промышленности и энергетики Ростовской области обеспечивает контроль над реализацией всех инициатив, направленных на создание новых индустриальных парков и кластеров», — отмечает заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Ранее сообщалось, что ростовская компания «Бештау» за 9 месяцев выпустила 200 тыс. единиц компьютерной техники.