В Ростовской области строят новые индустриальные парки

В Ростове готова инфраструктура индустриального парка «ГПЗ», специалисты работают над пакетом документов для включения в реестр российского Минпромторга. «ГПЗ», наряду с «Ростметсплавом», — часть межрегионального кластера «Подшипник». Также федеральные министерства подтверждают документацию на технопарк «Донской».