В Ростовской области строят новые индустриальные парки

В текущий момент ведется подготовительная работа по строительству объектов инфраструктуры парка «Петровский», благоустраиваются территории Азовского индустриального парка. В Аксайском парке строят производственные помещения, заключили договор техприсоединения.
В Ростове готова инфраструктура индустриального парка «ГПЗ», специалисты работают над пакетом документов для включения в реестр российского Минпромторга. «ГПЗ», наряду с «Ростметсплавом», — часть межрегионального кластера «Подшипник». Также федеральные министерства подтверждают документацию на технопарк «Донской».
«Министерство промышленности и энергетики Ростовской области обеспечивает контроль над реализацией всех инициатив, направленных на создание новых индустриальных парков и кластеров», — отмечает заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.
Ранее сообщалось, что ростовская компания «Бештау» за 9 месяцев выпустила 200 тыс. единиц компьютерной техники.