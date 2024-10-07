Красноярск вошел в топ-10 регионов по доступности ипотеки

Кемеровская область оказалась на 11 месте, где доля семей, для которых доступна покупка квартиры в ипотеку по рыночным условиям, превышает составляет 21,4%. Иркутская область разместилась на 13 месте (20,5% семей). А вот Новосибирская заняла аж 50 место. Там взять квартиру в ипотеку могут лишь 11,7% семей.