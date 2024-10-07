Красноярск вошел в топ-10 регионов по доступности ипотеки

Красноярск оказался на 8 месте рейтинга российских регионов по доступности ипотеки. Топ составили аналитики РИА Новости.
По данным специалистов, в 2024 году наблюдается заметное снижение темпов и объемов выдачи ипотеки. По состоянию на сентябрь приобрести квартиру в кредит по рыночной ставке может только 13,4% российских семей.
Первые три места в топе регионов заняли Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Магаданская область. В этих регионах могут взять двухкомнатную квартиру в ипотеку могут больше 35% семей.
В Красноярском крае этот показатель составил 24,2%. Это единственный сибирский регион, вошедший в топ-10.
Кемеровская область оказалась на 11 месте, где доля семей, для которых доступна покупка квартиры в ипотеку по рыночным условиям, превышает составляет 21,4%. Иркутская область разместилась на 13 месте (20,5% семей). А вот Новосибирская заняла аж 50 место. Там взять квартиру в ипотеку могут лишь 11,7% семей.
Аутсайдерами рейтинга стали Республика Крым, Севастополь, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай и Краснодарский край. В них меньше 5% семей способны взять двушку в ипотеку.