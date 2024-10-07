Теннисный спорткомплекс мирового уровня с 15 кортами построят в Сочи

В Сочи построят теннисный спортивный комплекс мирового уровня, а также реконструируют Адлерскую теннисную академию. Площадь объекта составит 2,7 гектара. Здесь разместятся большой крытый спорткомплекс, 15 кортов и автомобильная парковка.
«Уникальный по своим меркам объект не только на уровне города, но и в мировой практике. Идейный вдохновитель проекта — наша землячка, олимпийская чемпионка Елена Веснина,» — прокомментировал мэр Сочи Андрей Прошунин.
Тренироваться в спорткомплексе смогут свыше тысячи человек, что в два раза больше, чем сейчас. В мэрии также отметили, что тренировочный процесс на время реконструкции останавливать не будут, а детей временно переведут на другие объекты.
Проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Строительство спорткомплекса начнется в ближайшие месяцы. По словам главы курорта, завершить все работы планируют «через два с небольшим года».