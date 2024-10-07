Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 12 октября

12 октября пройдут технологические работы на сетевом оборудовании центра. В промежуток с 00.00 до 6.00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.



Банковский процессинговый центр приносит извинения за доставленные неудобства.