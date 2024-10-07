12 октября пройдут технологические работы на сетевом оборудовании центра. В промежуток с 00.00 до 6.00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.
Банковский процессинговый центр приносит извинения за доставленные неудобства.
Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 12 октября
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 12 октября, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.
12 октября пройдут технологические работы на сетевом оборудовании центра. В промежуток с 00.00 до 6.00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.