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Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 12 октября

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 12 октября, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.

12 октября пройдут технологические работы на сетевом оборудовании центра. В промежуток с 00.00 до 6.00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Банковский процессинговый центр приносит извинения за доставленные неудобства.