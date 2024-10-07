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Средняя зарплата жителей Челябинской области превысила 68 тысяч рублей

Челябинскстат: средняя зарплата южноуральцев продолжает расти.

Источник: Челябинскстат

Средняя зарплата южноуральцев превысила 68 тысяч рублей. По крайней мере, так 7 октября сообщили в региональном Минэкономразвития со ссылкой на Челябинскстат. Согласно опубликованным данным, на сегодняшний день средняя зарплата в области — 68 399,1 рублей.

Эти цифры стали выше на 22,4%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. С учетом инфляции за январь-июль 2024 рост составил 13,8%.

По данным статистики, средняя зарплата в сфере образования составляет чуть больше 50 тысяч, в сфере общепита — 38 тысяч, здравоохранения — 58 тысяч, а больше всего получают сотрудники страховой и финансовой деятельности — свыше 90 тысяч рублей.