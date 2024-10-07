Средняя зарплата жителей Челябинской области превысила 68 тысяч рублей

По данным статистики, средняя зарплата в сфере образования составляет чуть больше 50 тысяч, в сфере общепита — 38 тысяч, здравоохранения — 58 тысяч, а больше всего получают сотрудники страховой и финансовой деятельности — свыше 90 тысяч рублей.