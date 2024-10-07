В Новоуральске планируют построить завод по переработке шин

По словам господина Тюменцева, администрация города «внимательно смотрит» на концепцию по размещению отходов. Мэр добавил, что муниципалитет столкнулся с мусорным коллапсом второй раз за два три года. «Вполне возможны кризисы и для таких крупных регоператоров, как “Спецавтобаза”. Город не может зависеть от таких перепадов, будем приобретать и мусоровозы. После кризиса мы поняли, что для города нужно 10−12 мусоровозов. Сейчас у нас есть пять, но старые, думали, не понадобятся», — подчеркнул Вячеслав Тюменцев.