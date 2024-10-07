Научно-производственный центр беспилотных авиасистем построят в Ростове

Так, по его словам, в планах создание административной и производственной зон площадью не мене 2,5 тыс кв. м., а также центра коллективного пользования и образовательной инфраструктура. При реализации проекта регион рассчитывает на федеральные субсидии в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».