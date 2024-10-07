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Научно-производственный центр беспилотных авиасистем построят в Ростове

В донской столице планируется построить научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. Об этом со ссылкой на слова министра промышленности и энергетики региона Андрея Савельева сообщает пресс-служба донского правительства.

Так, по его словам, в планах создание административной и производственной зон площадью не мене 2,5 тыс кв. м., а также центра коллективного пользования и образовательной инфраструктура. При реализации проекта регион рассчитывает на федеральные субсидии в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

В августе этого года издание «Эксперт Юг» писало, что руководителем донского центра может стать глава компании «Бештау» Олег Осипов. Ранее «Ъ-Юг» сообщал что аналогичное производство готовятся запустить в Краснодарском крае.