Беларусь тратит больше валюты на импорт, чем получает от экспорта

Ранее Национальный банк публиковал общую статистику по внешней торговле за январь-июль, которая учитывает и товары, и услуги. По услугам сальдо положительное и продолжает рост. Если в первые семь месяцев прошлого года экспорт услуг был больше импорта на 1,5 миллиарда долларов, то в этом году за такой же период — почти на 1,8 миллиарда.