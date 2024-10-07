Беларусь тратит больше валюты на импорт, чем получает от экспорта

МИНСК, 7 окт — Sputnik. Внешнеторговый оборот товаров Беларуси в январе-августе текущего года составил более 56,2 миллиарда в долларовом эквиваленте, сообщил Национальный статистический комитет республики.
Экспорт при этом составил почти 26,9 миллиарда долларов, а импорт — 29,3: разница в пользу импорта — около 2,42 миллиарда. То есть страна тратит больше валюты на закупку товаров, чем получает от их продажи за рубеж.
Рост экспорта в процентном выражении немного отстает от импорта. Если сравнивать с таким же периодом 2023 года, экспортные поставки увеличились на 4,4%, а импорт прибавил 5,2%.
Ранее Национальный банк публиковал общую статистику по внешней торговле за январь-июль, которая учитывает и товары, и услуги. По услугам сальдо положительное и продолжает рост. Если в первые семь месяцев прошлого года экспорт услуг был больше импорта на 1,5 миллиарда долларов, то в этом году за такой же период — почти на 1,8 миллиарда.
Отрицательное сальдо по товарообороту сохраняется с 2023 года. Из-за этого общее сальдо тоже в минусе. По данным за январь-июль, оно равно 88,7 миллиона долларов, тогда как за семь месяцев прошлого года составляло 45,2 миллиона.
Ранее первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков отмечал, что стране удалось компенсировать потери в экспорте от санкций — поставки в Россию значительно выросли, равно как и в Китай.