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На Дону начнут производить беспилотники

Ростовская область, 7 октября 2024. DON24.RU. В донской столице организуют научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщается на сайте Правительства Ростовской области. Производственная инфраструктура займет не менее 2,5 тыс. кв. м.

Источник: правительство Ростовской области

В состав учреждения также войдут центр коллективного пользования и образовательная структура.

«Рассчитываем на получение мер федеральной государственной поддержки, которые помогут оснастить создаваемый научно-производственный центр испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем», — подмечает Андрей Савельев, министр промышленности и энергетики Ростовской области.

Субсидии на разработку, испытания и производство БАС выделяют благодаря действию проектов «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем» (федеральный) и «Беспилотные авиационные проекты» (национальный).

Ранее сообщалось как ростовские школьники соревновались в управлении беспилотниками.