На Дону начнут производить беспилотники

Ростовская область, 7 октября 2024. DON24.RU. В донской столице организуют научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщается на сайте Правительства Ростовской области. Производственная инфраструктура займет не менее 2,5 тыс. кв. м.