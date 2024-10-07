На Дону начнут производить беспилотники

В состав учреждения также войдут центр коллективного пользования и образовательная структура.
«Рассчитываем на получение мер федеральной государственной поддержки, которые помогут оснастить создаваемый научно-производственный центр испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем», — подмечает Андрей Савельев, министр промышленности и энергетики Ростовской области.
Субсидии на разработку, испытания и производство БАС выделяют благодаря действию проектов «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем» (федеральный) и «Беспилотные авиационные проекты» (национальный).
Ранее сообщалось как ростовские школьники соревновались в управлении беспилотниками.