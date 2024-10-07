Налог на первую квартиру может вырасти на 5% в Беларуси с 2025 года

В Беларуси с нового года может быть увеличен налог на первую квартиру. Это содержится в проект изменений в Налоговый кодекс, опубликованном Национальным правовым порталом.
Так, с 1 января 2025-го может вырасти более чем на 5% цена квадратного метра недвижимости для расчета жилищного налога. При расчете налога на квартиру учитывается ее площадь, а налог считается по ставке 0,1% от стоимости квадратного метра. Ставка зависит от региона, максимальные ставки — в столице, городе Минске.
Например, с нового года стоимость квадратных метров для расчета налога на недвижимость предлагают поднять больше чем на 5%. В Минске до 1020 белорусских рублей (сейчас — 968 белрублей).
В областных городах стоимость «квадрата» планируют поднять с 806 до 850 белрублей. А в крупных райцентрах, например, в Барановичах, Лиде или Полоцке — с 710 до 748 белрублей. В других населенных пунктах цену могут поднять до 567 рублей (сейчас 538 белрублей).
Налог платят белорусы, владеющие жилыми домами, квартирами, садовыми домиками и другими объектами недвижимости. Напомним, что с 2024-го налог на недвижимость, земельный налог и транспортный объединены в единый налог.
Тем временем ГАИ Минска предупредила о штрафах до 480 рублей за превышение скорости.