Налог на первую квартиру может вырасти на 5% в Беларуси с 2025 года

Так, с 1 января 2025-го может вырасти более чем на 5% цена квадратного метра недвижимости для расчета жилищного налога. При расчете налога на квартиру учитывается ее площадь, а налог считается по ставке 0,1% от стоимости квадратного метра. Ставка зависит от региона, максимальные ставки — в столице, городе Минске.