За деньги — нет? Путин озвучил изменения, которые ждут пермский транспорт

В 2025 году пермский общественный транспорт ждут большие изменения. Дело в том, что заканчивается срок действия контрактов с частью перевозчиков. В пересчёте на автобусы это около 60% парка. Требования к оснащению транспорта в новых контрактах сильно изменились. В мэрии говорят, что учли жалобы горожан, а также развитие цифровых технологий. На каких автобусах будут ездить пермяки? Об этом — в материале сайта perm.aif.ru.
Больная тема.
Из года в год пермяки засыпали дептранс обращениями по поводу микроклимата в автобусах. Летом жаловались на жару и духоту в салоне, зимой — на холод. В связи с этим в новых контрактах появилось сразу несколько новых требований.
"Теперь у автобусов должны быть двойные стеклопакеты, как раньше у MAN и Mercedes. Это позволит зимой и летом поддерживать комфортную температуру в салоне. Чтобы не загнать себя в ловушку, мы предварительно встречались с производителями и спрашивали, могут ли они поставить автобусы с учётом этих требований. Они готовы.
Второе изменение касается контроля исправности работы систем кондиционирования. Это тоже больная тема. Перевозчики должны обеспечить возможность удалённого контроля систем кондиционирования. У воздуховодов появятся датчики, подтверждающие, что в салон поступает охлаждённый воздух", — рассказал perm.aif.ru начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.
Данные будут в режиме онлайн передаваться в диспетчерскую службу дептранса. По итогам месяца за каждый день, когда кондиционер не работал, перевозчика обещают штрафовать.
Теперь о безопасности.
«У нас ушли кондуктора, которые считались “хозяевами салона”. В том числе они следили за безопасностью. В новых контрактах появилось требование оснастить все автобусы тревожными кнопками вызова Росгвардии», — говорит начальник дептранса.
Также меняют принцип работы систем видеонаблюдения. Сейчас они автономные: все записи хранятся в автобусе на жёстком диске. Его приходится снимать и «цеплять» к компьютеру, если нужно посмотреть кадры. Это долго и трудоёмко. В будущем появится возможность удалённого подключения к системе наблюдения. «Заглядывать» в салон смогут специалисты дептранса (к примеру, чтобы проверить обстановку в часы пик) и — при необходимости — правоохранительные органы.
В 2025 году взамен «постаревших» автобусов (им исполняется 7 лет) на линию выйдет около 450 новых. Все они (кроме "Газелей) будут работать на газу. Но для Перми это не в новинку. Сейчас примерно 70% автопарка — газовые автобусы. Новое требование мэрия аргументирует тем, что такое топливо экологичнее и дешевле. Плюс газовых заправок стало больше.
Вопрос же с давкой в автобусах в часы пик пока, видимо, останется открытым. Всему виной дефицит водителей, говорят в дептрансе. В том числе из-за этого невозможно запустить дополнительный транспорт на линию. Причём, ситуация усугубляется. Сейчас не хватает примерно 450 водителей. Чтобы решить проблему, планируют изменить маршрутную сеть, запустить автобусы-гармошки (на маршрутах № 1, 14, 15, 27, 50, 53). Таким образом дефицит сократится на 100 человек.
Также обучают новые кадры, пытаются улучшить условия работы (к примеру, оборудуют конечные остановки, чтобы там можно было посетить санузел, перекусить, отдохнуть). Лучших из них хотят премировать: сейчас прорабатывают возможность создать единый рейтинг водителей.
Как будем платить.
Большой блок новых требований касается оплаты проезда. К примеру, в больших (12-метровых) автобусах увеличится на два число валидаторов. Дополнительные появятся на накопительной площадке и у задней двери. В «гармошках» валидаторов будет 11.
«Также у нас появятся Bluetooth-метки для оплаты. Мы протестировали это решение. Надеемся запустить в ближайшие недели на одном из маршрутов. Как это работает? Есть приложение “Транспортная карта Пермь”. Сейчас в нём можно оплатить проезд, отсканировав QR-код в салоне, выбрав на онлайн-карте транспорт, в котором вы едете, или указав госномер. Мы пошли дальше. Если на телефоне включен Bluetooth, то при входе человека в салон, приложение автоматически выдает push-уведомление с предложением оплатить поездку. Нужно только одобрить операцию. Ещё мы дорабатываем приложение, чтобы можно было оплачивать проезд напрямую с банковского СБП-счёта. Достаточно будет единожды привязать его к транспортной карте», — рассказал глава дептранса.
А вот пермякам с наличкой в автобусах уже не рады. Власти планируют исключить этот способ расчёта вовсе, ссылаясь на то, что «живыми деньгами» сейчас поступает всего 3,5% платежей, а отвлекать водителя — небезопасно. Тем, кто не пользуется смартфонами и банковским «пластиком» для оплаты предлагают приобрести физическую транспортную карту.
В последнее время было много разговоров о том, что повысится плата за проезд. Когда это произойдёт?
«Не ранее 15 апреля 2025 года, поскольку тариф мы индексируем один раз в год — не чаще. Последний раз он повышался 15 апреля 2024 года. Расчётная стоимость разовой поездки сейчас составляет 40 рублей. Мы в процессе согласования», — говорит глава дептранса.
Узнав о новых требованиях в контрактах, два крупных федеральных перевозчика не стали участвовать в торгах. Часть конкурсов не состоялась. По мнению Путина, к транспортному коллапсу это не приведёт. Эстафетную палочку перехватывают пермские компании.