За деньги — нет? Путин озвучил изменения, которые ждут пермский транспорт

«Также у нас появятся Bluetooth-метки для оплаты. Мы протестировали это решение. Надеемся запустить в ближайшие недели на одном из маршрутов. Как это работает? Есть приложение “Транспортная карта Пермь”. Сейчас в нём можно оплатить проезд, отсканировав QR-код в салоне, выбрав на онлайн-карте транспорт, в котором вы едете, или указав госномер. Мы пошли дальше. Если на телефоне включен Bluetooth, то при входе человека в салон, приложение автоматически выдает push-уведомление с предложением оплатить поездку. Нужно только одобрить операцию. Ещё мы дорабатываем приложение, чтобы можно было оплачивать проезд напрямую с банковского СБП-счёта. Достаточно будет единожды привязать его к транспортной карте», — рассказал глава дептранса.