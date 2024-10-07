Wildberries вернул бесплатный отказ от товаров для калининградцев

Это позволило существенно снизить логистическую нагрузку, а также сократить стоимость доставки товаров для жителей Калининграда и области в два раза. Также теперь благодаря расширению площадей под хранение невыкупленные товары без брака не отправляют обратно на удалённые склады, они остаются в регионе. Более того, объединённая компания Wildberries и Russ благодаря модернизации объекта ввела для покупателей возможность бесплатной обратной логистики в случае отказа от заказа, — пояснили в пресс-службе компании.