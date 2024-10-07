Wildberries вернул бесплатный отказ от товаров для калининградцев. Ранее жители региона платили за возврат 100 рублей.
Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе компании, изменения связаны с модернизацией логистического центра. Площадь для хранения увеличили до двух тысяч квадратных метров.
Это позволило существенно снизить логистическую нагрузку, а также сократить стоимость доставки товаров для жителей Калининграда и области в два раза. Также теперь благодаря расширению площадей под хранение невыкупленные товары без брака не отправляют обратно на удалённые склады, они остаются в регионе. Более того, объединённая компания Wildberries и Russ благодаря модернизации объекта ввела для покупателей возможность бесплатной обратной логистики в случае отказа от заказа, — пояснили в пресс-службе компании.
Сортировочный центр в Калининградской области вмещает почти 400 тысяч товаров. Для доставки в регион используют авиатранспорт. «Расширение мест хранения на стеллажах сортировочного центра позволит отправлять заказы с логоцентра в регионе, а не с других объектов. Также для этой части заказов сократится время доставки», — уточнили в Wildberries.
Доставка заказов с маркетплейса в Калининградскую область стала платной в декабре 2022 года. Ещё раньше Wildberries установил тариф за возврат неподошедших товаров.