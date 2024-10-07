В Самарской области ввели в эксплуатацию транспортную систему с интеллектом

В Самарско-Тольяттинской агломерации ввели в эксплуатацию интеллектуальную транспортную систему (ИТС). Чтобы отслеживать ситуацию на дорогах, в регионе установили 538 программно-аппаратных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Ростелеком».
Комплексы передают информацию о возникновении заторов на дорогах Самарской области 336 контроллерам, которые установили на светофорах 324 городских перекрестков. Также в регионе работают пять дорожных метеостанций, которые измеряют скорость ветра, температуру воздуха, тип осадков и влажность. Они размещены на участках Обводного шоссе в Тольятти, на трассе Самара — Бугуруслан и на Южном, Московском и Красноглинском шоссе в областной столице.
Вся информация с умных светофоров и камер видеонаблюдения поступает в центр обработки данных Минтранса Самарской области в технопарке «Жигулевская долина». Он защищен от кибератак. За работой интеллектуальной транспортной системы следят три центра диспетчеризации, мониторинга и управления дорожным движением. Они находятся в Самаре и Тольятти. Дежурные могут не только оценивать состояние магистралей, но и перенаправлять транспортные потоки.
«Бороться с пробками на дорогах нам помогают высокие технологии, созданные на базе алгоритмов машинного обучения и нейронных сетей. При необходимости мы можем увеличивать количество компонентов системы, заменять устаревшие, добавлять новые», — отметил директор по прикладным проектам самарского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Дукачев.