В Самарской области ввели в эксплуатацию транспортную систему с интеллектом

Вся информация с умных светофоров и камер видеонаблюдения поступает в центр обработки данных Минтранса Самарской области в технопарке «Жигулевская долина». Он защищен от кибератак. За работой интеллектуальной транспортной системы следят три центра диспетчеризации, мониторинга и управления дорожным движением. Они находятся в Самаре и Тольятти. Дежурные могут не только оценивать состояние магистралей, но и перенаправлять транспортные потоки.