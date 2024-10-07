В Омске уволили замдиректора «Тепловой компании» из-за проблем с отоплением

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале рассказал, что намечен ряд кадровых решений по ОС «Тепловая компания».
Шелест отметил, что главный инженер Сергей Цуканов будет освобождён от занимаемой должности заместителя генерального директора. Взыскания получат и другие руководители предприятия.
Ранее мы сообщали, что в Омске продолжают устранять повреждения на тепломагистралях. Несмотря на то, что отопительный сезон в городе начался две недели назад, к теплу до сих пор не подключили 300 жилых многоквартирных домов.