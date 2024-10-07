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В Омске уволили замдиректора «Тепловой компании» из-за проблем с отоплением

Остальным виновным вынесли представления.

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале рассказал, что намечен ряд кадровых решений по ОС «Тепловая компания».

Шелест отметил, что главный инженер Сергей Цуканов будет освобождён от занимаемой должности заместителя генерального директора. Взыскания получат и другие руководители предприятия.

Ранее мы сообщали, что в Омске продолжают устранять повреждения на тепломагистралях. Несмотря на то, что отопительный сезон в городе начался две недели назад, к теплу до сих пор не подключили 300 жилых многоквартирных домов.

ЖКХ